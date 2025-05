Pratte Paysage primée pour sa création au Musée maritime du Québec

Le Parc fluvial du Musée maritime du Québec rayonne visiblement bien au-delà de la Côte-du-Sud. Son aménagement, conçu par la firme Pratte Paysage de Saint-Roch-des-Aulnaies, vient de remporter le Prix national d’excellence 2025 décerné par l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC), dans la catégorie Paysages publics à petite échelle.

Ce prestigieux prix, attribué à seulement 15 projets parmi 75 candidatures à travers le pays, souligne la qualité exceptionnelle du travail des propriétaires de la firme, en l’occurrence Marjorie Pratte et Martin Bérubé. Le jury national a salué leur sens artistique, leur maîtrise technique, ainsi que leur conscience sociale et environnementale. « Ces projets primés sont des exemples éminents de l’architecture de paysage canadienne. Ils illustrent l’éventail des activités des architectes paysagistes, et la façon dont ces derniers contribuent à remodeler nos collectivités en définissant les endroits où nous vivons, travaillons, et nous divertissons », déclare l’AAPC.

À L’Islet, le Parc fluvial s’inscrit comme une exposition extérieure permanente du Musée maritime du Québec. L’approche de Pratte Paysage repose ainsi sur une vision artistique en trois dimensions, où chaque forme, texture et couleur est pensée « à l’image d’une toile en mouvement ». Le Jardin des ancres et le Jardin des hélices figurent parmi les installations phares du site, mêlant art, patrimoine et nature. L’ensemble rend hommage aux familles de marins de la région et à l’histoire maritime du pays.

« Chic, sobriété, et mise en valeur des artéfacts » ont été les trois principes directeurs de l’aménagement, indique la firme. L’impact ne s’est pas fait attendre, puisqu’on assiste à une hausse de l’achalandage touristique et scolaire. « On est fier d’avoir gagné le prix d’excellence AAPC qui regroupe plusieurs candidatures de qualité à l’échelle du Canada. Pour nous, c’est une belle reconnaissance de nos pairs. Mais la réussite de ce projet réside avant tout dans la collaboration exceptionnelle que nous avons eue avec le MMQ, et dans le succès du parc fluvial à l’échelle régionale », déclare Marjorie Pratte, visiblement heureuse du dénouement.

L’excellence du projet sera célébrée lors de la cérémonie officielle de remise des prix, prévue au congrès AAPC-OALA 2025 à Ottawa, du 5 au 7 juin.

« C’est une véritable fierté, et c’est le troisième prix remporté par le projet du Parc fluvial et son exposition à ciel ouvert. Depuis le tout début, l’équipe de Pratte Paysage collabore étroitement avec nous pour concevoir un espace à la fois unique et inspirant, qui brillera de mille feux cette année grâce à l’ajout de l’Hommage aux familles de marins de L’Islet. Ce nouveau prix décerné par l’AAPC vient ainsi saluer l’engagement, la créativité et le talent remarquable de ces deux professionnels, désormais bien établis dans notre région, à Saint-Roch-des-Aulnaies », affirme quant à elle Marie-Claude Gamache, directrice générale du Musée maritime du Québec.

Pratte Paysage a été fondé en 2016 par deux architectes paysagistes agréés. Martin Bérubé et Marjorie Pratte cumulent plus de 35 années d’expérience. Leur expertise réside dans la conception d’espaces de vie extérieurs comme des places publiques, des aires de jeu, des cours d’école, des plateaux sportifs.

L’entreprise a été installée à Saint-Roch-des-Aulnaies afin d’être stratégiquement au cœur de trois régions qu’ils chérissent et où ils désirent promouvoir et développer leurs services professionnels, soit Chaudière-Appalaches, la Capitale nationale et le Bas-Saint-Laurent.