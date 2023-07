Côte-du-Sud : Près de 300 000 $ pour trois projets d’amélioration de cours d’école

Afin d’offrir aux élèves un environnement extérieur stimulant, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest annonce, au nom du ministre de l’Éducation Bernard Drainville, un investissement de 298 311 $ pour réaliser trois projets d’embellissement de cours d’école dans la circonscription de Côte-du-Sud.

Les projets d’aménagement de cours d’école permettront une utilisation optimale en toute saison, en plus d’offrir une variété d’activités et de jeux pour les jeunes.

Ainsi, les élèves pourront bénéficier d’espaces extérieurs favorisant l’activité physique. Un mode de vie actif contribue à être mieux disposé envers les apprentissages en classe.

« Comme tout le monde, j’ai des souvenirs marquants des jeux dans la cour d’école, mais aussi, et surtout, des amitiés qui y sont tissées. Je suis très heureux de savoir que les élèves de trois écoles de la région, dont l’école de la Pruchière ainsi que les écoles Saint-Cyrille et de la Coline auront la chance de fréquenter un lieu de socialisation renouvelé et au goût du jour qui, j’en suis certain, sera vivant et bien conçu. Au nom des enfants, je remercie tous les partenaires qui ont participé aux phases préliminaires de ces projets », a indiqué Mathieu Rivest.

Source : Mathieu Rivest, député provincial