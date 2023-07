Succès de l’activité-bénéfice de la Fondation du Cégep de La Pocatière

La Fondation du Cégep de La Pocatière a tenu sa première activité-bénéfice le jeudi 1er juin dernier au cégep de La Pocatière. Celle-ci s’est déroulée sous le thème Ensemble, réalisons des rêves! et elle avait pour but de créer un nouveau fonds qui servira à aider les étudiants dans le besoin afin que leur parcours au collégial se fasse dans les meilleures conditions possibles.

« Véritable succès pour une première, la Fondation a recueilli plus de 5000 $ qui seront versés dans le nouveau fonds visant à aider les étudiants », indique le président de la Fondation du Cégep de La Pocatière, Marc Couillard.

Cette soirée a non seulement permis aux invités de déguster un succulent repas composé de dix services de bouchées différentes, mais aussi de créer des liens et d’échanger avec divers acteurs du milieu.

Grâce à la précieuse contribution de commanditaires et d’artistes et artisans, des prix de présence ont été remis parmi les invités et ceux-ci ont aussi pu miser afin d’acquérir l’une des pièces en vente lors de l’encan silencieux.

De plus, c’est avec beaucoup de fierté que la Fondation souligne que toutes les personnes — membres du personnel actuel et retraité — qui ont assuré le service des bouchées, la tenue du bar ainsi que la technique de la soirée ont donné leur temps à la Fondation. Il s’agit là d’un signe concret que les étudiants sont réellement au cœur de leurs préoccupations.

« Nous tenons à remercier tous les participants d’avoir fait équipe avec nous pour donner un petit coup de pouce à ces jeunes adultes qui rêvent de décrocher un diplôme d’études collégiales, car ils méritent toute notre attention. Nous, comme société, avons besoin de chacun d’eux. Ne pas pouvoir s’offrir des produits de première nécessité, ne pas manger à sa faim ou ne pas pouvoir se concentrer sur ses études pour toutes sortes de raison constitue des irritants que nous pourrons, tous ensemble, diminuer grâce à la création de ce nouveau fonds » ajoute M. Couillard.

Source : Fondation du Cégep de La Pocatière