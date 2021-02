Côte-du-Sud se démarque dans la ruée vers la technopédagogie

L’expertise développée par une de ses employées en technopédagogie a mis le Service aux entreprises (SAE) de la Côte-du-Sud sur la carte.

Caroline Marchand s’est intéressée rapidement à tout ce qui touche la technopédagogie, soit les formations en ligne. Son intérêt l’a d’abord mené à déployer une série de formations visant plusieurs centaines de dirigeants syndicaux à travers le Québec l’été dernier.

Puis, l’engouement s’est fait sentir chez les conseillers dans les différents services aux entreprises des centres de services scolaires, ce qui fait qu’on l’a sollicitée officiellement pour développer un programme complet.

« On leur apprend comment rendre une formation en ligne intéressante, quels genres d’outils sont à leur disposition, comment planifier, budgéter et on travaille les compétences numériques », souligne Caroline Marchand, conseillère en formation du SAE de la Côte-du-Sud.

Sa formation est donnée aux conseillers et ensuite aux conseillers et formateurs. Ces derniers appliqueront ensuite ce qu’ils ont appris au sein des entreprises de tout le Québec. Imaginez la portée !

« Oui, c’est possible que ce soit le “fun” de faire une formation en ligne, même aussi, sinon plus plaisant qu’en présentiel, si on utilise tous les outils technologiques à notre disposition », assure Mme Marchand.

Comme en « présence », il y aura toujours des formateurs moins intéressants et des apprenants moins intéressés. Suffit d’en tenir compte pour la création des formations.

Avec la pandémie, l’intérêt est immense. Mais les formations en ligne risquent de perdurer dans le temps. « De plus en plus on voit que cela permet d’être formés sans être pris dans le temps ou les déplacements », concluait Caroline Marchand.