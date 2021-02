Un nouveau service de prévention de règlement des conflits dans L’Islet

Action Jeunesse Côte-Sud lance un service de prévention de règlements des conflits, par exemple de voisinage, entre propriétaire et locataire, interpersonnels ou familiaux.

Le service CommUNI-Action s’adresse aux adultes et a comme but d’accompagner les citoyens des MRC de Bellechasse, Montmagny et L’Islet, avec l’aide de médiateurs bénévoles, à trouver ensemble des solutions à leurs conflits, notamment par des ateliers de prévention, des conférences et de la médiation citoyenne.

« Cela marque un tournant dans l’histoire de l’organisme et complète notre mission concernant la justice réparatrice », a dit Denis Hudon, président du conseil d’administration d’Action Jeunesse Côte-Sud.

« Nos valeurs sont la communication, le respect, l’autodétermination, l’autonomisation, l’impartialité et le professionnalisme », a dit Sébastien Bourget, intervenant à Action Jeunesse Côte-Sud depuis plus de 18 ans et coordonnateur du service.

Il s’agit d’un processus qui permet à des parties en conflit d’échanger avec l’aide d’un tiers.

Cela peut permettre entre autres de faire valoir son point de vue et écouter celui de l’autre dans une atmosphère respectueuse et d’éviter le recours au système judiciaire traditionnel.

Les policiers pourraient être invités à penser à proposer cette option aux gens qui sont dans une situation conflictuelle.

L’organisation est à la recherche de médiateurs bénévoles pour accompagner les personnes en conflits par le biais d’information, de coaching ou grâce au processus de médiation citoyenne.

« Une formation de 21 h en médiation citoyenne est offerte aux bénévoles. Il faut avoir 18 ans et plus et avoir un bon sens de la communication et être professionnel, entre autres », d’ajouter Sébastien Bourget, lors d’une présentation sur Zoom mercredi dernier.

Un site (www.communiaction.ca) est disponible pour toutes les informations. Action Jeunesse Côte-Sud est un organisme de justice alternative présent notamment dans L’Islet.