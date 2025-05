Côté Est dans le Guide Michelin

Kamouraska figure dans la toute première édition du prestigieux Guide Michelin au Québec. Le restaurant Côté Est, qualifié de véritable repère gourmand en bordure du fleuve, s’y distingue dans la catégorie Bib Gourmand, saluée par les amateurs de bonne chère pour son excellent rapport qualité-prix.

« C’est une reconnaissance qui nous va droit au cœur », affirme Perle Morency, copropriétaire de Côté Est avec le chef Kim Côté. « Le Bib Gourmand, c’est vraiment la récompense qui honore ce qu’on est : un lieu accessible, gourmand, généreux, convivial, dans la simplicité. »

La mention Bib Gourmand du Guide Michelin célèbre les établissements offrant une cuisine savoureuse à prix raisonnable, sans compromis sur la qualité. Plus décontractés que les restaurants étoilés, ces lieux mettent l’accent sur la générosité et la convivialité. Au Québec, 17 adresses ont été sélectionnées dans cette catégorie pour cette première édition, dont Côté Est.

« Je pense que le Bib Gourmand, c’est vraiment nous, ça colle à notre identité culinaire, à notre ADN », poursuit Mme Morency. « Ça parle de notre service, de nos produits. On est très touchés, parce que c’est tellement d’heures de travail. On travaille souvent sept jours sur sept, depuis treize ans. »

Cuisine du terroir

Installé dans l’ancien presbytère de Kamouraska, sur les rives du Saint-Laurent, Côté Est mise sur une cuisine ancrée dans le terroir. Kim Côté, chef et copropriétaire, met en valeur les produits locaux avec rigueur et créativité. « C’est toute la chaîne de valeur chez Côté Est qui est honorée, autant le travail en cuisine, le service, le décor, les producteurs. C’est le canard de la ferme Rang 6 de Mont-Carmel, l’anguille des Trésors du fleuve de Rivière-Ouelle, le vin de la Ferme Le Raku de Saint-Germain-de-Kamouraska… C’est ça, Côté Est. »

Le Guide Michelin souligne aussi l’ambiance chaleureuse et le service attentionné du restaurant, ainsi que la boutique attenante, vitrine gourmande des produits de la région. Pour Mme Morency, cette reconnaissance valorise non seulement leur travail, mais aussi celui de tout un écosystème. « Une étoile Michelin, c’est super, et on est très heureux pour les autres restaurants du Québec qui l’ont obtenue. Mais nous, on voulait quelque chose qui nous ressemble. Et ça, c’est exactement ça. »

Qu’est-ce que le Guide Michelin ?

Le Guide Michelin, souvent surnommé le « guide rouge », est un célèbre guide gastronomique et touristique publié pour la première fois en 1900 par les frères André et Édouard Michelin, fondateurs de la société de pneus du même nom. À l’origine, il était conçu pour encourager les déplacements automobiles en fournissant des informations pratiques telles que des cartes, des listes de garages et des hôtels.

Au fil du temps, le guide a évolué pour devenir une référence mondiale en matière de gastronomie. Depuis 1926, il attribue des étoiles aux restaurants offrant une cuisine de qualité exceptionnelle. Le Guide décerne d’autres distinctions, telles que le Bib Gourmand, qui récompense les établissements offrant un excellent rapport qualité-prix, et l’Étoile Verte, qui met de l’avant les restaurants engagés dans une démarche durable.