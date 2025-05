Un vent de renouveau souffle sur l’église de Sainte-Louise

Le dimanche 1er juin, l’église de Sainte-Louise accueillera une cérémonie du Renouveau portée par des citoyens désireux de faire revivre ce lieu patrimonial, désormais non confessionnel, dans un esprit de beauté, de partage et de citoyenneté.

« On vous attend avec vos fleurs et votre cœur ouvert », lancent les organisateurs de cette activité gratuite et festive, qui débutera à 14 h. Pour l’occasion, le bâtiment historique sera transformé en jardin intérieur, chaque visiteur étant invité à contribuer à cette métamorphose en apportant des fleurs. L’idée est de célébrer le retour des beaux jours tout en insufflant une nouvelle vie à ce lieu chargé de mémoire.