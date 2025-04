Le Jardin floral de La Pocatière s’est vu remettre le prix Coup de cœur lors du colloque touristique 2025 de Tourisme Bas-Saint-Laurent, tenu à l’Hôtel Rimouski.

Ce prix reconnaît l’engagement et le dynamisme de l’équipe derrière ce jardin botanique unique, qui attire chaque année de plus en plus de visiteurs.