La Biennale de sculpture cherche un commissaire d’événement

Alors qu’un pilier des dépanneurs au Québec tire sa révérence officiellement en 2025 — la fameuse Cherry Blossom produite par Hershey Canada —, la Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli s’interroge sur la thématique du kitsch, la persistance de certains mémentos, certains objets fétiches de l’imaginaire collectif québécois, et sur le processus de canonisation leur conférant cette valeur sentimentale.

Selon la définition du Larousse, le kitsch se dit d’un objet, d’un décor ou d’une œuvre d’art dont le mauvais goût, voire la franche vulgarité — voulus ou non —, réjouissent les uns et dégoûtent les autres.

Comment sont créés ces éléments du kitsch, considérant que leur mode de production peut être divers et varié ? Qu’ils soient des porte-cendriers sculptés en bois, produits en série par des artisans au travers du Québec, ou bien le verre Coca-Cola dont les milliers de copies proviennent d’usines, ces items transcendent les générations, et jonchent les maisons de la province depuis plusieurs années, trop présents dans nos vies et porteurs de souvenirs pour être jetés.

La Biennale de Sculpture se déroule à la fois à l’intérieur et à l’extérieur au cœur de Saint‐Jean‐Port‐Joli. La programmation s’adresse à un public diversifié à travers des créations en direct, des conférences, des ateliers de médiation et des prestations artistiques.

Sous forme de symposium, le commissaire est appelé à former quatre à six duos d’artistes qui favorisent le dialogue, notamment à travers la démarche artistique et le savoir-faire technique de chacun d’entre eux. Une portion de leur création s’effectuera devant public sur une durée à déterminer. Le commissaire doit également communiquer la programmation de l’événement au public. La recherche et la production des demandes de subventions et la coordination générale de l’événement ne font pas partie du mandat du commissaire.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 29 avril à 23 h 59 pour faire parvenir leur candidature par courriel à info@biennaledesculpture.com, avec l’objet suivant : Appel de commissaires. Pour plus de renseignements, on peut contacter l’équipe de la Biennalle à la même adresse. Les dossiers incomplets seront rejetés, et seules les candidatures retenues seront contactées.