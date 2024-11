Coup de pouce RH au Kamouraska

Le colloque RH du Kamouraska, organisé par le Comité emploi du Kamouraska, se tiendra le 14 novembre au Centre Bombardier de La Pocatière, de 11 h 30 à 16 h 30. Cet événement, rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, vise à offrir aux employeurs de la région des outils et des stratégies pour optimiser la gestion de leurs équipes dans le contexte actuel du marché du travail.

« Cet événement sera bénéfique aux gestionnaires et aux responsables des ressources humaines qui y participeront, et leur permettra de devenir des employeurs de choix », déclare la ministre de l’Emploi Kateri Champagne Jourdain. Selon elle, dans un marché en constante évolution, les entreprises doivent s’adapter aux nouvelles réalités, et ce colloque est une occasion d’apprendre sur les ressources disponibles.

Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, abonde dans le même sens : « Cela favorise un écosystème d’apprentissage continu et d’innovation qui est essentiel dans un domaine en constante évolution. » Il invite les gestionnaires et les responsables RH à participer en grand nombre pour tirer profit des conférences et des ateliers qui seront présentés.

La journée débutera par un dîner réseautage permettant aux participants de discuter et d’échanger avant de plonger dans un après-midi de conférences et d’ateliers liés aux meilleures pratiques en gestion d’équipes. On y proposera aussi des outils concrets pour adapter les organisations aux défis actuels, tels que la pénurie de main-d’œuvre et l’évolution des attentes des employés.