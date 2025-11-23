Coups de cœur du nouveau guide de Philippe Lapeyrie

Firriato Le Sabbie dell’Etna 2024

23,55 $ – 14427638 – 13 % – 2 g/l – Italie

Saviez-vous qu’on peut faire pousser des vignes sur un volcan ? Il y a plusieurs anciens terroirs volcaniques dans le monde, mais rares sont les volcans encore actifs qui hébergent des vignobles. Les principaux sont à Lanzarote aux îles Canaries, sur l’île de Pico dans les Açores au Portugal, sur l’île de Santorin en Grèce, où l’on trouve la plus belle expression du cépage assyrtiko, et sur l’Etna en Sicile. Le cépage carricante qui compose 80 % de cette cuvée est un raisin autochtone, natif de l’Etna, et cultivé depuis de nombreuses années, bien qu’on l’ait officiellement répertorié au 18e siècle. Les vins volcaniques comme celui-ci se caractérisent par une minéralité distinctive. Le carricante offre des notes de bergamote et de pêche blanche, dans une bonne fraîcheur apportée par l’altitude, et une salinité suave en finale. Notes de Philippe Lapeyrie : « Un blanc étincelant, excitant, franc, salivant et tonifiant qui vous éblouira à l’apéro, ou avec des fruits de mer. »

Domaine Cazes Pays d’Oc Cap au Sud 2023

15,75 $ – 12829051 – 12,5 % – 2,3 g/l – France #bio

Certifié biologique depuis 1997, le domaine de la famille Cazes a été l’un des premiers à obtenir la certification dans le Languedoc-Roussillon. Tous leurs vins sont savoureux et vinifiés avec attention et précision. Bref, une valeur sûre, année après année. On retrouve dans celui-ci une chaleureuse expression du mourvèdre et de la syrah qui composent la cuvée à parts égales. Notes de Philippe : « Un impeccable rouge du sud de la France, issu d’une culture biologique, à prix très raisonnable. Accords : un pain de viande maison ou un hamburger de porc effiloché. »

Question des lecteurs

Pouvez-vous recommander un guide des vins ?

Le plus récent guide des vins est celui du sommelier Philippe Lapeyrie, publié en octobre dernier. Son onzième guide en carrière présente cent de ses coups de cœur vins, avec suggestions d’accords mets-vins, en plus des souvenirs gourmands et des recettes de 40 vedettes québécoises, dont Ricardo, Isabelle Huot, Mario Pelchat, Stefano Faita, Bob le Chef, Christian Bégin et Jean-Michel Anctil. Vous y trouverez les meilleurs vins pour l’apéro, à 15 $ et moins, des six packs rosés, vins orange, vins du Québec, et plein de belles anecdotes autour du divin nectar. Un guide convivial qui fera un très beau cadeau de Noël pour les amateurs de bons vins ! D’ailleurs, les suggestions de cette chronique sont deux de mes coups de cœur qui figurent aussi dans le guide de Philippe. À votre santé !

