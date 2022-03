Course à la chefferie conservatrice : Bernard Généreux et d’anciens députés de la région derrière Jean Charest

Le député conservateur de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup (MLKR) appuie officiellement l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC). Dans la foulée, d’anciens députés et ministres libéraux au provincial et progressistes-conservateurs au fédéral joignent leur force à M. Généreux pour faciliter l’élection du candidat Charest.