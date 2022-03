Les Chambres de commerce de la région distribueront des tests rapides aux entreprises

À la suite d’une d’une entente entre la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ), la Chambre de commerce du Canada et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les Chambres de Commerce et d’Industrie de la MRC de Montmagny, les Chambres de commerce Kamouraska-L’Islet et de Rivière-du-Loup distribueront gratuitement des tests rapides aux PME sur leur territoire. Les entreprises que se qualifient à ce service sont les PME de 200 employés et moins, membres ou non-membres de ces Chambres de commerce.

Il s’agit ici d’un grand déploiement à travers le Québec alors que 64 Chambres de commerce de Lévis à Sept-Îles en passant par les Îles-de-la-Madeleine se joindront à cet effort collectif. Avec les assouplissements récents des mesures sanitaires, et en vue de ceux à venir, il sera très avantageux pour les entreprises d’avoir des tests rapides à porter de main afin d’éviter et de mieux contrôler les risques de contagions qui pourraient entrainer des arrêts de travail ainsi que des ralentissements et des retards dans leurs activités et productions. Après tout près de deux ans de pandémie, il faut éviter ces situations à tout prix, l’heure est à la relance.

Chaque personne testée pourra déclarer son résultat sur la plateforme de déclaration du résultat d’un test rapide en suivant le lien suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/declaration-resultat-test-rapide. Les trois chambres sont très contentes de participer à cet effort et de travailler ensemble. La grande région sera très bien couverte grâce à cette initiative de grande envergure, toujours dans le but de soutenir nos entreprises locales.

Source : Chambres de Commerce et d’Industrie de la MRC de Montmagny