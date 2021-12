Parade du Père Noël de Saint-Aubert

La Municipalité de Saint-Aubert en collaboration avec différents commanditaires du milieu invite la population aubertoise à célébrer Noël par le biais d’un cortège lumineux qui défilera dans les rues pour distribuer des cadeaux, le samedi 18 décembre de 16 h 30 à 20 h 30.

Accompagné par le service incendie de la Municipalité de Saint-Aubert, le Père Noël dans son traineau lumineux saluera avec grande joie les grands et les petits, son destrier le menant à travers les rues pour illuminer toute la communauté et faire sa distribution.

Grands et petits profiteront de cet événement en attendant à la maison la distribution sécuritaire faite par de gentils lutins bénévoles, ainsi que par Fabula, artiste conteuse et écrivaine de la région, une occasion parfaite pour profiter d’un moment de réjouissance à l’extérieur et voir ce cortège qui, bien qui modeste, fera briller la magie des fêtes dans les yeux des citoyens.

