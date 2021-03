COVID-19: deux classes fermées au Kamouraska

Deux cas de COVID-19 ont été confirmés, l’un à l’École primaire Saint-Philippe (Saint-Philippe-de-Néri) et l’autre à l’École primaire J.-C.-Chapais (Saint-Denis).

Après analyse de la situation, les autorités de la Santé publique ont recommandé la fermeture préventive de deux classes, une dans chaque école, pour éviter toute propagation, et ce, jusqu’au 23 mars inclusivement.

Notons que les apprentissages pour les groupes concernés se poursuivront à distance durant cette période.

Appel au dépistage

Aussi, la Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent lance un appel au dépistage pour des clients ayant fréquenté le restaurant de la Montagne à St-Pascal les 5, 6 et 7 mars entre 5h30 et 20h00 et les 8 et 9 mars entre 5h30 et 15h00.

Il est nécessaire de prendre un rendez-vous via le site https://cv19quebec.ca ou alors par téléphone au 1 877-644-4545.

Les personnes visées par cet appel ne sont pas soumises à un isolement à moins de présenter des symptômes de la COVID-19. Si tel est le cas, elles doivent se placer en isolement jusqu’à la réception de leur résultat de dépistage.