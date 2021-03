COVID-19 : Le Bas-Saint-Laurent enregistre son premier cas de variant

La région du Bas-Saint-Laurent a enregistré jeudi son premier cas de variant de la COVID-19, celui de souche britannique. Cette souche est plus contagieuse que la version du virus que l’on connait depuis une année maintenant.

« Les 72 derniers cas positifs dans la région ont été envoyés au criblage pour vérifier si on a encore affaire au même virus au Bas-Saint-LAurent. Sur les 72 derniers cas, 71 étaient associés à la souche, mais hier nous avons eu notre premier cas d’un variant (britannique). Ce variant est plus contagieux, c’est ce qui nous inquiète », a dit le directeur de la Santé publique régionale, le Dr Sylvain Leduc.

On sait que la personne atteinte du variant réside dans la région et n’a pas fait de voyage à l’extérieur. Son introduction serait liée à des visiteurs.

Après cette découverte, un appel au dépistage a d’ailleurs été fait dans trois restaurants de Rivière-du-Loup (Bon Voyage et Normandin) et Saint-Antonin (Big Stop Irving).

« On doit être très agressif pour rechercher les contacts. On a eu une excellente réponse, plus de 300 personnes ont passé le test. D’autres rendez-vous s’ajoutent. On est très bien organisés à recevoir les gens », a ajouté le Dr Leduc vendredi en fin de journée.

Mentionnons que les vaccins sont très efficaces sur la souche initiale et le variant.

Légère hausse de cas

Depuis sept à 10 jours, on observe dans le Bas-Saint-Laurent une légère remontée des cas. La situation est délicate, mais sous contrôle, précise-t-on. Le taux d’incidence a doublé cette semaine, par rapport à février. Des cas ont été observés dans sept des huit MRC.

Appel au dépistage

La Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent lance un appel au dépistage pour tous les clients et employés qui ont fréquenté un des lieux suivants :