COVID-19: Deux écoles de La Pocatière fermées et dépistage massif

Deux cas de COVID-19 ont été confirmés, l’un à l’École primaire Sacré-Cœur et l’autre à l’École polyvalente La Pocatière.

Considérant la présence possible d’un variant et du nombre important d’élèves et de membres du personnel en isolement préventif, les autorités de la Santé publique ont recommandé la fermeture temporaire de ces deux établissements le lundi 22 mars et le mardi 23 mars inclusivement. Cette pause permettra de compléter l’étude épidémiologique et de procéder à un dépistage massif.

Pour le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, “la priorité demeure la santé des élèves et de son personnel. Nous suivons la situation de près en collaboration avec les autorités régionales de la Santé publique”. a-t-on indiqué.