Sainte-Louise : Le Marché aux Caissons procédera à un agrandissement

Les affaires vont bien pour le Marché aux Caissons de Sainte-Louise qui procédera à un agrandissement de son épicerie à même le bâtiment actuel. Le projet est évalué à un peu plus de 22 000 $.

Le président de l’OBNL constitué en 2015, M. Alain Robichaud, indiquait une augmentation des ventes de l’ordre de 30 % dans la dernière année seulement, un résultat grandement influencé par la pandémie et les limitations de déplacements entre régions le printemps dernier.

« L’augmentation s’est vécue surtout dans l’épicerie générale et ça se maintient depuis le début de 2021. La COVID a forcé les gens à changer leurs habitudes de consommation et ça semble maintenant être bien intégré », se réjouit-il.

Sainte-Louise a été dépourvue d’une épicerie de village pendant cinq ans. Durant cette période, les gens de la Municipalité avaient pris l’habitude de se rendre à La Pocatière ou Saint-Jean-Port-Joli pour faire leurs achats. Depuis l’ouverture du Marché aux Caissons en mars 2016, ils n’ont jamais cessé de démontrer de l’attachement à l’établissement qui a augmenté ses heures d’ouverture dès la deuxième année d’opération.

Cette demande croissante, combinée à l’explosion des ventes connue l’an dernier, a justifié les ambitions d’agrandissement de l’OBNL qui avait déjà commencé une légère transformation des locaux adjacents à l’épicerie en y aménageant un petit café, avant l’imposition des restrictions de rassemblements liées à la COVID-19. Le projet actuel prévoit compléter cet aménagement et augmenter la superficie de l’épicerie qui occupait jusqu’à présent l’équivalent de 50 % du bâtiment qui abritait jadis une succursale de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière.

« On agrandit par l’intérieur en réduisant la superficie de la salle multifonctionnelle qui occupait presque tout le reste du bâtiment. On va s’équiper d’un autre congélateur vertical vitré et on va ajouter des étalages d’épicerie. Notre offre est saturée par rapport à la demande », déclare Alain Robichaud.

Le président ajoutait que le bureau administratif serait également déplacé et que cet espace serait réutilisé pour ajouter une nouvelle aire de services au sein du marché. 50 % de la facture totale de ces travaux, soit environ 11 530 $, seront couverts par l’octroi d’un soutien financier de la MRC de L’Islet par le biais de son Entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité.

Cinq personnes travaillent actuellement au Marché des Caissons, incluant la gérante qui occupe ses fonctions à temps plein. Alain Robichaud est d’avis que cet agrandissement permettra d’augmenter les heures des employés occasionnels qui pourraient se retrouver deux à travailler en même temps, à l’avenir, afin de bien répondre aux besoins de la clientèle.