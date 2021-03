COVID-19 : Deux restos de Saint-Pascal ferment préventivement

Les restaurants Resto chez Ti-Gus et Restaurant de la montagne de Saint-Pascal ont décidé de fermer préventivement leurs portes, et ce, temporairement, en raison de la COVID-19.

La propriétaire du Restaurant de la montagne 2.0 a d’abord annoncé sa décision sur Facebook mardi, en prévision d’une fermeture mercredi. Elle a indiqué que tous ses employés passeraient le test en raison de la visite d’un client le 5 mars qui a été testé positif à la COVID-19. «Je suis désolée de ce désagrément, mais mon but premier est la santé de tous ces gens. Je n’ai surtout pas envie d’avoir des remords sur la conscience. Si vous ou quelqu’un de votre entourage êtes en attente d’un test ou avez des symptômes liés à la COVID-19, restez chez-vous, s’il vous plaît! Mon restaurant est mon gagne-pain et celui de mes employés. C’est déjà difficile pour nous, restaurateurs, alors j’aimerais ne pas être obligée de fermer mon resto encore une fois», a-t-elle écrit sur Facebook.

Du côté du Resto chez Ti-gus, la même décision a été prise en date de mercredi. Le but est «de faire tester tous nos employés dus à de récents cas positifs dans le Kamouraska», écrit-on sur les réseaux sociaux. «Soyez assuré que nous avons toujours pris toutes les précautions possibles et inimaginables afin d’assurer votre santé depuis le tout début de cette pandémie et c’est pourquoi nous continuons en ce sens en demandant à tous les employés de se faire tester. Nous ouvrirons dès que nous serons assurées qu’aucun membre de notre personnel n’est infecté», conclut-on.

Le Kamouraska enregistre huit cas actifs en date de mercredi matin.

Mentionnons aussi que la Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent a lancé un appel au dépistage ciblé pour toutes les personnes ayant fréquenté le relais de motoneigistes du club Les Pistolets de Trois-Pistoles et celui du club Les Aventuriers de Saint-Modeste les 26, 27 et 28 février et les 5, 6 et 7 mars. Des personnes ayant reçu un diagnostic positif de COVID-19 se sont rendues dans ces deux relais de motoneigistes.