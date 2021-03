Les 70 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour le vaccin

Dès aujourd’hui, les personnes de 70 ans et plus (nées en 1951 et avant) sont invitées à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Deux manières de prendre rendez-vous :

Consulter la page www.quebec.ca/vaccinCOVID. Il s’agit du moyen le plus simple et le plus rapide pour

prendre rendez-vous. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de

composer le 1 877 644-4545 ou le 418 644-4545, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h ou les fins de semaine

de 8 h 30 à 16 h 30, pour recevoir un soutien.

Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne. La vaccination se fait exclusivement sur rendez-vous. Les proches aidants (âgés de 70 ans et plus) doivent aussi prendre rendez-vous.

Les gens de L’Islet se font vacciner à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny ou le CLSC de Saint-Jean-Port-Joli (vulnérables) et ceux du Kamouraska vont à Saint-Philippe-de-Néri.