COVID-19 : Le gouvernement présente son calendrier de déconfinement

Le premier ministre François Legault a annoncé mardi en point de presse quelles mesures allaient être assouplies progressivement, devant mener à la fin de « l’essentiel » des mesures d’importance le 14 mars prochain.

Les rassemblements privés seront assouplis juste à temps pour le Super Bowl. En fait, dès le samedi 12 février, il sera recommandé de réunir 10 personnes à la maison, mais ce ne sera pas obligatoire. Dans les restaurants, la limite de 10 personnes ou trois bulles familiales devra être respectée.

Dès le lundi suivant, le 14 février, il sera possible de tenir des matchs de sports, mais pas encore des tournois ou des compétitions. Les spectateurs seront permis dans les gradins. Les compétitions et tournois seront pour leur part permis à partir du 28 février.

Comme prévu lundi, les gyms et les spas rouvriront leurs portes.

Le lundi suivant, le 21 février, les commerces pourront fonctionner à 100 % de leur capacité. Les salles de spectacles devront encore rester à 50 % de leur capacité, mais il n’y aura pas de limite maximale à 500 personnes.

Une semaine après, le 28 février, les bars pourront rouvrir, mais la danse et le karaoké ne seront pas permis avant le 14 mars. Le télétravail ne sera plus obligatoire. Les salles de spectacles pourront rouvrir à 100 % de leur capacité.

Finalement le 14 mars, on permettra la danse et le karaoké, et les restaurants pourront remplir leurs salles à manger à 100 % de capacité. « Il va falloir apprendre à vivre avec le virus », a résumé François Legault, appelant les gens à s’autogérer selon leurs visions des risques.