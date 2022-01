COVID-19 : Les non-vaccinés devront payer une contribution

Le gouvernement travaille sur une contribution santé qui sera chargée à tous les adultes québécois qui refusent de se faire vacciner contre la COVID-19, à moins d’en être exempté pour des raisons médicales.

« On veut que ce soit un montant significatif. 50 $ ou 100 $ pour moi ce n’est pas significatif, mais on n’a pas encore fixé le montant. On est en train de regarder avec le ministre des Finances comment ça pourrait se faire », a dit le premier ministre François Legault lors d’un point de presse mardi. La contribution devrait être payée une fois par année, donc pas seulement si le non-vacciné se présente à l’hôpital pour recevoir des services.

Aussi, lors de ce point de presse, François Legault a d’entrée de jeu remercié le Dr Horacio Arruda, directeur de Santé publique, qui a donné sa démission lundi. « Il a donné tout ce qu’il pouvait. Ça me touche, car le Dr Arruda est quelqu’un de très attachant. Il ne quitte pas, il va prendre quelques semaines de repos et ensuite venir nous aider dans un rôle à définir », a indiqué le premier ministre.

François Legault a reconnu qu’il y avait des avantages après 22 mois de changer la personne à la tête de la Santé publique. Luc Boileau est celui qui le remplacera. Il était président de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESS) jusqu’à la démission du Dr Arruda.

État de situation

L’indicateur de la situation de la COVID-19 au Québec actuellement n’est plus le nombre de cas, mais le nombre d’hospitalisations, plus particulièrement aux soins intensifs, puisque la moitié des personnes hospitalisées n’arrivent pas à l’hôpital à cause de la COVID, mais la développe rendues sur place.

En effet, au niveau des cas, les tests PCR sont réservés aux travailleurs de la santé et aux enseignants, entre autres. Impossible de savoir combien de personnes sont atteintes dans la communauté, car elles font des tests rapides à la maison.

Pour passer à travers les prévisions hospitalières des prochaines semaines, le gouvernement aura besoin de 1000 employés de plus dans les hôpitaux et 1500 employés de plus dans les CHSLD. « Les présidents des cinq grands syndicats ont été rencontrés et on a eu des propositions pour améliorer l’environnement et l’efficacité d’un point de vue administratif, mais aussi pour ajouter des incitatifs financiers pour ceux qui peuvent donner plus d’heures au cours des prochaines semaines », a dit François Legault.

Aucune annonce n’a été faite comme quoi la rentrée scolaire en présentiel n’aurait pas lieu le lundi 17 janvier prochain. Cette date est donc maintenue, mais le nouveau directeur de la Santé publique a affirmé que des nouvelles seront données au plus tard jeudi.