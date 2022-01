On voit grand pour le Camping du lac de l’Est

Mont-Carmel a de grandes aspirations pour son Camping du lac de l’Est. On souhaite réparer les eaux usées, agrandir, rénover des bâtiments et en faire un site quatre saisons.

La première étape en ce début 2022 est d’embaucher un chargé de projet. Un appel de candidatures est donc lancé à cet effet. Son rôle sera d’abord d’évaluer les coûts de réfection majeure du camping qui est extrêmement bien situé, mais qui a besoin d’amour, dans un contexte où les campings ont la cote.

« Il faut d’abord évaluer les coûts pour réparer les eaux usées. C’est en fin de vie, mais toujours aux normes », a précisé le maire de Mont-Carmel Pierre Saillant.

Les installations du camping ont plus de 30 ans, elles sont désuètes et en fin de vie utile. Le renouvellement du système de captage et de traitement des eaux usées est un prérequis à tout autre développement.

Le mandat confié au chargé de projet est assez vaste : la construction du nouveau système, la modernisation du système d’eau potable et du système électrique, la mise à niveau des blocs sanitaires, du bâtiment d’hébergement du personnel de celui de restauration et de l’accueil ainsi que de la salle communautaire. On prévoit aussi le remplacement du quai, l’aménagement de nouveaux sites et la construction de chalets prêts à camper.

« Une fois les coûts estimés, on pourra ensuite cogner aux portes des gouvernements », ajoute M. Saillant. Ultimement le but est d’en faire un site quatre saisons avec un restaurant représentant un endroit pour s’arrêter pour les visiteurs en tout temps de l’année. Rappelons que l’auberge qui s’y trouvait non loin a pris feu en février 2018. Rien n’a été reconstruit depuis.

C’est la Municipalité qui payera les frais de chargé de projet, puisqu’elle est propriétaire du camping.