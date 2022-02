COVID-19 : Poursuite des assouplissements par Québec et Ottawa

Les gouvernements fédéral et provincial ont tous deux annoncé de nouveaux assouplissements en lien avec la COVID-19. À l’échelle du pays, l’obligation des tests PCR chez les voyageurs à l’arrivée sera bientôt chose du passé, alors qu’au Québec on planche vers la fin du passeport vaccinal.

Dès le 28 février, les voyageurs pourront se soumettre à un test PCR effectué 72 heures avant leur entrée au pays ou un test antigénique réalisé dans les 24 heures précédentes. Quant aux enfants de 12 et moins qui ne sont pas adéquatement vaccinés, ils n’auront plus à s’isoler durant 14 jours à leur retour.

Concernant les voyageurs non vaccinés, ils continueront d’être dépistés à leur arrivée ainsi que huit jours après leur retour. Une quarantaine de 14 jours sera également obligatoire dans leurs cas.

Passeport vaccinal

Au même moment, le gouvernement du Québec tenait un point de presse dans lequel il annonçait que la présentation du passeport vaccinal ne serait plus requise à partir du 14 mars, dans les restaurants, les bars, les gyms, les résidences pour aînés, les CHSLD et les ressources intermédiaires. Avant, le passeport vaccinal ne sera plus demandé à la SQ, la SQDC et les magasins à grande surface, et cela, dès le 16 février. Le 21 février, il ne sera plus exigé non plus dans les lieux de culte.

En ce qui concerne le port du masque, aucun changement n’est prévu d’ici le 14 mars. Selon le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique par intérim, la situation épidémiologique ne le permettrait toujours pas.