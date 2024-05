Création du prix de mérite Écoresponsabilité

Économie sociale Bas-Saint-Laurent, en partenariat avec la Coopérative de développement régional du Québec – Bas-Saint-Laurent, lance aujourd’hui le concours Prix de mérite Écoresponsabilité, présenté par Desjardins, auprès des entreprises d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent.

Ce prix vise à souligner les bonnes actions d’écoresponsabilité et de développement durable des entreprises d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent. Trois bourses seront décernées dans le cadre d’un concours régional avec appel de dossiers. Les entreprises dont les initiatives seront reconnues les plus méritoires remporteront un premier prix de 5000 $, un deuxième de 3000 $, et un troisième de 1000 $.

La lutte aux changements climatiques exige impérativement des changements dans nos façons de faire, de penser, de se développer. Parce que l’économie sociale a pour finalité le rendement à la communauté et la défense du bien commun, les conséquences environnementales et sociales du modèle de développement actuel sont au cœur des préoccupations. Depuis 2022, Économie sociale Bas-Saint-Laurent priorise d’ailleurs le développement durable et l’écoresponsabilité dans toutes les sphères de son plan d’action.

Pour une entreprise, intégrer les principes du développement durable dans son modèle d’affaires représente une réelle opportunité. Par exemple, en réduisant son impact environnemental, une entreprise s’octroie un avantage concurrentiel non négligeable, démontre des valeurs qui suscitent l’adhésion de la majorité des gens, et diminue certains de ses coûts de fonctionnement et/ou de production.

Présentant des valeurs sociales fortes, une gouvernance démocratique et un ancrage dans leur communauté, les entreprises collectives possèdent les atouts pour être des modèles à suivre en matière d’intégration des principes du développement durable au sein de leurs activités. Par leur nature même, et par la mission qu’elles réalisent, elles apportent des solutions tangibles à la lutte contre les changements climatiques.

Grâce à ce prix, les actions les plus méritoires en matière d’écoresponsabilité et de développement durable mises en place par les entreprises d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent seront soulignées, et aussi partagées avec le milieu entrepreneurial et la population régionale.

Les entreprises ont jusqu’au 5 juin 2024, Journée mondiale de l’environnement, pour déposer leur candidature auprès d’Économie sociale Bas-Saint-Laurent. Le formulaire de candidature est accessible sur le site www.economiesocialebsl.com.

Source : Économie sociale Bas-Saint-Laurent