Ouverture de la Chapelle des processions

Pour une deuxième année, la Chapelle des processions de Saint-Jean-Port-Joli poursuit sa mission de mettre en valeur le patrimoine architectural de la chapelle, et de présenter des événements culturels liés à notre milieu.

La seconde saison débute avec un nouveau projet appelé La campée des artistes, qui durera tout le long weekend de la fin juin. Il s’agit d’une exposition collective éphémère pour les artistes issues des métiers d’art et des arts visuels, ainsi qu’à toutes les pratiques des arts vivants : performance, poésie, musique, chant, etc. L’organisation souhaite créer un événement rassembleur pour débuter la saison estivale 2024. Le lieu est ouvert gratuitement pour l’occasion, et l’organisme recevra les propositions jusqu’au 20 juin.

En juillet, on présentera l’exposition collective de la cuvée 2024 des artistes de la Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli. La Chapelle deviendra un lieu satellite pour les artistes qui souhaitent investir ce bâtiment historique ainsi que le jardin.

En août, on présente Duo improbable, une exposition de Louis Fortier et de Louise Chouinard. À la fois peintre, sculpteur et « jardinier », Fortier cultive la tolérance et encourage la différence. L’originalité de son œuvre dépend moins de sa manière que de sa façon de penser. Quant à Louise Chouinard, bien connue à Saint-Jean-Port-Joli pour son talent en broderie, elle a transmis son savoir-faire à plusieurs femmes. Elle participe pour la première fois à un projet ou métier d’arts et art contemporain se rencontrent.

En septembre finalement, Lièvre, ours et corneilles, une exposition de sculptures et de gravures de Michel Saulnier, artiste propriétaire de la Chapelle. Cette exposition itinérante a d’abord été présentée au centre Materia à Québec et à la Maison de la culture de La Sarre. Vous découvrirez des animaux issus de son univers ludique et poétique.

Il est fort probable que des activités se greffent à la programmation. Une page Facebook au nom de Chapelle des processions de Saint-Jean-Port-Joli existe, et vous permet de suivre les événements qui s’ajoutent à la programmation. Les activités sont gratuites pour les visiteurs.

À noter qu’il n’y aura pas d’exposition en juin, afin de poursuivre des travaux sur le clocher et la toiture de la chapelle. L’organisation en profite pour remercier les artistes, familles et amis pour l’aide généreuse et leur contribution au projet.

Source : Comité de la Chapelle des processions