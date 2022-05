Création d’une coopérative « Hébergement Région L’Islet »

Le projet consiste à créer un réseau d’hébergement unique composé d’unités de type écochalet dans la MRC de L’Islet. Les chalets seront conçus et construits à partir des meilleures méthodes d’écoconstruction au Québec, et ce, tout en s’inspirant des méthodes traditionnelles québécoises et du design contemporain.

Les unités de différentes dimensions (mini, moyen et grand) seront éclatées sur le territoire dans des lieux naturels près du fleuve ou en forêt. Des entrepreneurs propriétaires de terrains ont décidé de former une coopérative de producteurs qui sera propriétaire des unités. Elle assurera les opérations et la gestion, appuyée par une démarche de développement durable. Le modèle d’affaires consistera à partager les bénéfices sous forme de pourcentage déterminé entre la coopérative et les propriétaires des terrains.

Une équipe entrepreneuriale chevronnée mettra en commun leurs différentes expertises en tourisme, en hôtellerie, en restauration et en écoconstruction pour mener à bien la réalisation du projet. En plus d’augmenter la qualité de l’offre d’hébergement, les promoteurs sont convaincus d’attirer de nouveaux marchés, de créer de la rétention de séjour et de briser la saisonnalité en attirant des touristes à l’année sur le territoire.

La principale clientèle visée sera les touristes d’agrément québécois de la génération Y. Un parcours client sans contact sera implanté. Un service de prêt-à-manger et de paniers de produits locaux sera offert.

Le coût de projet pour la construction et les frais de démarrage de la coopérative sont d’environ 3 M$. Une phase 2 sera prévue au projet avec l’ajout de 18 unités, principalement dans le secteur sud, au coût de 2 M$. Le tourisme écoresponsable encourage l’exploration et la conservation des milieux naturels tout en soutenant l’économie locale et en limitant l’impact des visiteurs.

L’objectif est de réussir à créer d’ici cinq ans une image de marque forte en étant un symbole de qualité et d’écoresponsabilité. Amener de nouvelles retombées économiques sur le territoire en attirant de nouveaux marchés touristiques. Être un lieu de choix pour des vacances écoresponsables. Les valeurs véhiculées par le projet sont l’écoresponsabilité, l’achat local, l’accueil, le respect, l’ouverture et l’intégrité, la solidarité, la coopération, la créativité, l’autonomie, le dynamisme, l’avant-gardisme ainsi que l’économie circulaire.

À cette étape de démarrage, tous les efforts de la coopérative sont concentrés sur la recherche de financement. La coopérative permettra de mettre des expertises et des services en commun nécessaires au bon fonctionnement d’un réseau d’hébergements. Toute personne et/ou entreprise intéressée par ce projet peut communiquer avec M. Michel Chamard, président de la Coopérative d’hébergement Région L’Islet au 418 241 3021.