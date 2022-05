La microfabrication évoluera grâce à une mobilisation pocatoise

L’union fait la force dans le cadre de ce projet innovant qui implique le Cégep et son programme de Technologie de génie physique, ainsi que les trois Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) soit Biopterre, Optech et Solutions Novika. Cette mobilisation a sans doute aidé le Cégep à être choisi pour obtenir du financement en ce sens.

« La microfabrication, c’est des procédés de fabrication industrielle pour des pièces ou sous-ensemble de moins de 1 mm. C’est quand on a besoin d’une très grande précision et que les outils conventionnels de fabrication ne sont pas capables d’aller à ce niveau », résume Lorraine Blais, directrice générale de Solutions Novika.

« Comme ils vont développer de nouvelles technologies, ils pourront aller former les partenaires industriels, mais aussi les étudiants. On veut qu’il y ait des retombées sur la formation des étudiants, par des ajouts dans des cours ou un laboratoire qui touche la microfabrication », souligne Sarah Chouinard, conseillère pédagogique à la recherche au Cégep de La Pocatière.

Faire de la recherche en parallèle à ses études est très formateur, ajoutait-elle également. « On essaie de se distinguer et être novateur et offrir des formations plus spécifiques. Ça va permettre notamment d’amener une spécialisation de plus à nos étudiants », conclut Mme Chouinard.