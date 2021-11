Crise de l’emploi : Les résidents de L’Islet invités à ramener leurs proches en région

Montmagny-L’Islet lance une campagne de séduction pour le moins originale. On demande aux résidents d’inscrire leurs amis, frères, sœurs, ou autres qui ont quitté la région, dans le but de les inciter à revenir travailler ici. En échange, on leur offre de gagner des prix d’une valeur de 2500 $.

La pénurie de main-d’œuvre frappe le Québec et particulièrement Montmagny et L’Islet, qui sont en quête de solutions. Des entreprises ont d’ailleurs uni leurs forces pour mener certaines actions.

L’une d’entre elles est une campagne inusitée qui s’adresse aux résidents de la région et qui tend à jouer sur la fibre émotive. Le but est de ramener d’anciens habitants qui ont quitté le coin à revenir travailler ici.

« Recevoir un appel qui dit “tes amis s’ennuient de toi, ils aimeraient ça te voir revenir en région”, personnellement ça me flatterait. On rappellera aussi tous les avantages de la région. On veut jouer sur la corde “Reviens donc à la maison” », a dit Myriam Caron, conseillère en ressources humaines au Centre d’aide et de recherche d’emploi (C.A.R.E) Montmagny-L’Islet. La campagne de séduction « Retrouvez vos proches » a comme objectif de combler les nombreux emplois disponibles sur le territoire, tout en rassemblant les personnes qui sont demeurées dans la région avec leurs proches qui l’ont quittée.

Dans Montmagny-L’Islet, on compte plus de 500 postes disponibles dans plusieurs secteurs d’activités soit en fabrication, en soins de santé et assistance sociale, en commerce de détail, en agriculture, foresterie ainsi qu’en transport et entreposage. La campagne publicitaire permettra au secteur manufacturier de pourvoir plusieurs postes, mais on estime que les commerces et autres secteurs d’emploi pourront aussi bénéficier des effets collatéraux de cette campagne.