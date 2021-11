Jeanne Boucher de Saint-Pacôme : encore bien alerte à 105 ans

Le 6 novembre dernier, Mme Jeanne Boucher a célébré ses 105 ans, rien de moins. Toujours aussi alerte et vive, la dame aime qu’on lui lise les dernières nouvelles de l’actualité, faire des mots croisés et se tenir au courant de ce qui se passe dans la vie des membres de sa famille.

Elle a grandi, puis a rapidement travaillé pour aider à payer les études de ses plus jeunes frères et sœurs. Elle a été appelée entre autres à faire beaucoup de suppléance en enseignement dans différentes écoles de la région, mais aussi ailleurs au Québec. Jeanne Boucher a également été ménagère en différents endroits, dont au presbytère de Saint-Bruno. Elle habite le CHSLD de Saint-Pacôme depuis près de quatre ans.

En effet, la centenaire a une belle culture générale et une bonne mémoire pour raconter des traditions de la cabane à sucre ou du temps des Fêtes passé. La dame ne s’est jamais mariée – « je n’ai pas eu le temps », dit-elle, en riant –, mais a toujours été présente pour ses proches et pour les élèves à qui elle a enseigné. Son secret? « Pas trop d’excès », résume-t-elle, en souriant.

Jeanne Boucher aime bien participer aux activités au centre et être informée. Meggie Francoeur, animatrice au CHSLD, raconte qu’au moment des élections fédérales cet été, on lui a fait la lecture de tous les articles sur les candidats de la place, car elle trouve important de se tenir au fait des dernières nouvelles. Elle aime aussi jouer au bingo et chanter – « pas trop bien », précise-t-elle avec les yeux rieurs lors du passage du Placoteux.On raconte que son moral est particulièrement bon et qu’elle a le bonheur facile, le beau temps au lever étant par exemple une source de joie pour bien commencer sa journée.