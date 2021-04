Un lieu de partage collectif intergénérationnel en gestation dans Montmagny-L’Islet

Gaëlle Crête, installée depuis un an et demi à Cap-Saint-Ignace, désire créer un lieu de partage collectif et intergénérationnel, inspiré de la mouvance « troisième lieu », avec pignon sur rue dans Montmagny-L’Islet. Encore à ses premiers balbutiements, le projet bénéficiera d’une étude de marché afin de valider sa faisabilité.