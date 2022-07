Des activités culturelles animent La Mosaïque

Un sentiment d’accomplissement flottait dans l’air le 28 juin. Les bénévoles de La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière et leurs partenaires ont fait la présentation de quatre projets culturels qui animent les lieux depuis quelques mois et qui doivent se poursuivre dans les prochaines semaines.

Ce virage, souhaité dès la rénovation de la bibliothèque en « troisième lieu » (NDLR : Endroit où l’on peut faire une multitude d’activités), a été quelque peu ralenti par la pandémie. L’objectif de cette programmation culturelle cherchait à la fois à animer La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière et à créer des liens avec d’autres organismes du milieu. Une subvention de 30 000 $ provenant à parts égales de la Ville de La Pocatière et du ministère de la Culture et des Communications a permis de concrétiser ce rêve.

Les amoureux de jeux de société peuvent quant à eux participer aux soirées organisées par le nouveau Club de jeux de société de l’endroit. Une première activité de la sorte a eu lieu le 15 juin dernier et la participation témoigne de l’intérêt grandissant des gens pour ce type de rendez-vous. 70 jeux de société ont été acquis par La Mosaïque pour permettre au Club de prendre son envol et d’animer ses premières soirées.

L’École de musique et de danse Destroimaisons est la dernière et non la moindre à bonifier l’univers culturel de La Mosaïque par le biais d’une exposition permanente d’instruments de musique placés dans des caissons de bois. Chacun d’entre eux dispose d’un casque d’écoute pour écouter une mélodie interprétée par l’instrument. « C’est à la fois ludique, pédagogique et évolutif. Maintenant que l’installation est là, on pourrait se permettre de changer les instruments dans le futur », a indiqué François Landry, directeur de l’École.