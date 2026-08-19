Damien Robitaille a hâte à son spectacle à Kamouraska

Damien Robitaille a très hâte de présenter son spectacle à l’église de Kamouraska, le 22 août, dans le cadre de l’événement-bénéfice annuel de la Fabrique. Le chanteur s’y produira en formule solo, ce qui lui permet une belle latitude.

Son spectacle, c’est Ultraviolet, du nom de son plus récent disque paru en 2025. « Je fais des chansons de cet album, de même que des classiques de mon répertoire, tirés de mes albums depuis 20 ans », explique Damien Robitaille en entrevue au Journal qui l’a joint à Lafontaine en Ontario, son patelin, où il s’accordait quelques jours de repos en famille entre deux spectacles.

Le Franco-Ontarien confie qu’en spectacle, plusieurs de ses chansons sont incontournables. Et le public a ses préférées, même si quelquefois, la période s’y prête moins. « Les gens me demandent de chanter des chansons de Noël même en plein été », lance-t-il, amusé. Vous pourrez donc certainement chanter et vous mettre dans l’ambiance des Fêtes avec des chansons de son album Bientôt ce sera Noël, sorti en 2019.

Présenter un spectacle solo dans une église ne change pas fondamentalement son approche. Pour Damien Robitaille, chaque représentation repose sur le même engagement. « À chaque spectacle, on se donne à 100 % », affirme-t-il. Le caractère particulier du lieu demande surtout une adaptation du côté technique, notamment pour l’éclairage et la façon d’aborder l’acoustique de l’endroit.

Seul en piste

Être seul sur scène représente également un défi musical intéressant pour le chanteur. L’auteur-compositeur cherche à recréer une impression de richesse sonore malgré une formation réduite. Cette approche rappelle les prestations musicales qu’il avait réalisées pendant la pandémie, alors qu’il avait entrepris de reprendre des chansons populaires à la façon d’un homme-orchestre, avec des moyens assez limités. Ces vidéos ont eu un impact important sur sa carrière.

« Toutes ces vidéos-là m’ont permis de rentrer dans les foyers de chacun, pis de vraiment toucher la vie de plein de monde », raconte-t-il. Encore aujourd’hui, les gens lui parlent régulièrement de ces prestations lorsqu’ils le croisent. Il en présentera certaines à l’église de Kamouraska.

Cette période avait d’abord été une façon de composer avec une situation difficile. Comme de nombreux artistes, il s’était retrouvé sans spectacles, et ses revenus avaient disparu. « J’avais du temps, j’étais gâté en temps, alors je me suis dit profitons-en pour créer quelque chose », raconte-t-il. Il s’imposait une discipline quotidienne, avec l’objectif de rejoindre le plus de gens possible. Mission accomplie.

Inspirations diverses

La créativité occupe d’ailleurs une place centrale dans son travail. « Mes textes peuvent naître de différentes sources : des histoires, des états d’esprit, des angoisses, de l’amour, des peines d’amour, ou d’un simple jeu de mots. » C’est d’abord la musique qui émerge. Le texte suit.

Malgré les incertitudes qui accompagnent le métier d’artiste, il n’a pas l’intention d’arrêter un jour. « Faire de la musique, ça fait partie de mon être. C’est ce que je suis. Je ne me vois pas prendre ma retraite », dit-il. Tant qu’il y aura des gens pour l’écouter, il entend donc continuer.

Son passage à Kamouraska revêt une signification particulière, puisqu’il s’inscrit dans une activité destinée à soutenir l’église Saint-Louis. Le chanteur se dit touché d’avoir été invité à contribuer, à sa manière, à cet événement-bénéfice.

« Moi, ce que j’aime avec cet événement, c’est qu’on est là pour lever des fonds pour cette belle église-là. Ça me touche énormément qu’on m’ait invité pour aider la communauté », souligne celui qui connaît bien la région. En 2010, il a présenté un concert symphonique au Camp musical St-Alexandre avec un groupe de jeunes étudiants, sous la direction d’un certain Mathieu Rivest. D’ailleurs, son technicien actuel est Marc-Antoine Pelletier, originaire de Rivière-du-Loup.

Le concert solo de Damien Robitaille aura lieu le samedi 22 août à 20 h à l’église Saint-Louis de Kamouraska. Les billets sont disponibles via la plate-forme zeffy.com, sous damien-robitaille-a-kamouraska, ou par téléphone auprès de Karine Guignard au 418 866-1785, ou de la Fabrique en contactant Nicole Lacasse au 418 492-2140.