La Ville de Saint-Pascal inaugure ses nouveaux terrains de tennis et de pickleball

La Ville de Saint-Pascal a procédé le 5 août dernier à l’inauguration officielle de ses nouveaux terrains de tennis et de pickleball en présence de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air Kariane Bourassa, du député de la Côte-du-Sud Mathieu Rivest, de partenaires du projet, et de nombreux citoyens venus célébrer cette nouvelle infrastructure sportive.

Réalisé grâce à la participation financière du ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, ce projet permet à la population de bénéficier d’installations modernes et accessibles favorisant la pratique de l’activité physique et les saines habitudes de vie.

Pour la Ville de Saint-Pascal, ces nouvelles installations représentent un investissement durable dans la qualité de vie des citoyens et dans le développement des infrastructures sportives locales.

Les nouveaux terrains de tennis et de pickleball sont maintenant ouverts au public. Les citoyens sont invités à profiter de ces installations modernes tout au long de la saison, et le système Balle-Jaune permet de réserver les terrains gratuitement en ligne. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des terrains et créer un compte de réservation, consultez le site web de la Ville de Saint-Pascal, ou communiquez avec le Service des loisirs.