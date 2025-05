Daniel Beaulieu, 1954-2025 : Un pilier de l’économie régionale est décédé

Les réseaux sociaux ont fait état la semaine dernière du décès de Daniel Beaulieu, propriétaire durant plus de deux décennies de Kamouraska Chrysler à Saint-Pascal. Le Placoteux tenait à souligner l’impact immense que cet homme d’affaires a eu sur la région, tant par son dynamisme entrepreneurial que par sa générosité qui ne s’est jamais démentie envers les organismes et la communauté du territoire.

Daniel Beaulieu a vu le jour en 1954 à Rivière-Ouelle, et c’est au Kamouraska qu’il a donné vie à sa passion pour l’automobile, après une formation et une carrière comme carrossier. Un court séjour en Beauce lui apprend les rudiments de la gestion, et il revient au pays en 1992. Le 31 mai de la même année, avec son partenaire Bernard Laurendeau, il acquiert Kamouraska Chrysler, avant d’en devenir le seul propriétaire en février 1993.

Le reste appartient à l’histoire. Sous la gouverne de Daniel Beaulieu, Kamouraska Chrysler devient une référence incontournable pour les automobilistes. Le commerce sera agrandi et modernisé au fil des années, et y seront annexées une concession Kia de 1999 à 2005, et Mitsubishi de 2003 à 2005. Avec sa fille Sandy, il ouvre un concessionnaire Mitsubishi à Rimouski en 2011.

Sa renommée a toujours été liée au soin qu’il prenait de ses clients. Non seulement il s’assure de maintenir un inventaire imposant de véhicules sur les terrains de sa concession, mais l’accueil y est toujours impeccable, et les rénovations apportées à Kamouraska Chrysler en 2014 se font avec le souci d’améliorer l’expérience client. Une salle d’attente VIP est aménagée au deuxième étage, avec gymnase, douches et vestiaire. Lors de l’ouverture, plus de 1000 personnes se présentent, signe de la cote d’amour de Daniel Beaulieu auprès du public.

Un homme impliqué

Ce respect du client est une caractéristique qui s’est prolongée à toute la communauté. La générosité de Daniel Beaulieu était légendaire, et on ne compte plus les organismes et les projets auxquels il a donné un coup de pouce, en temps ou en argent, pour faire avancer des projets qui bénéficiaient à toute la région. Culture, sport, santé, il a toujours répondu présent lorsque sollicité pour soutenir une cause.

En 2017, il est élu conseiller municipal à la Ville de Saint-Pascal, où son arrivée est accueillie avec enthousiasme. Il choisit cependant de démissionner après quelques mois. Des liens toujours actifs avec Kamouraska Chrysler — cédé au Groupe Olivier en 2016 — le placent en conflit d’intérêts, le concessionnaire étant un fournisseur de la Ville. Daniel Beaulieu préférera se retirer du conseil, « pour éviter les plaintes, car je ne veux pas nuire à la ville ni à l’entreprise », affirme-t-il à l’époque.

Il a repris du service comme directeur général d’Olivier Kamouraska Chrysler en 2019, jusqu’à sa retraite. S’il s’est fait discret ces dernières années, son souvenir reste vif dans l’esprit des Kamouraskois, et des Pascaliens en particulier. Sa présence généreuse et son amour de la région en ont fait un symbole de réussite à l’échelle humaine.

Son décès laissera un vide palpable au Kamouraska, et déjà les témoignages d’affection et de tristesse se multiplient sur les réseaux sociaux. En 2012, alors qu’il avait accepté la présidence d’honneur d’une campagne de financement pour le Musée régional de Kamouraska, Daniel Beaulieu avait déclaré au Placoteux : « Moi, je suis fier de vivre dans cette région extraordinaire ». Nul doute que la région est aussi fière de le compter parmi ses fils.