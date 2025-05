Le Botswana et la Namibie : de la brousse au désert

Pour une raison que la famille Guilmain-Brunelle s’explique mal, l’Afrique est une destination souvent délaissée par les voyageurs. C’est vrai, les routes sont défoncées, les lions et les éléphants sont maîtres des savanes, et le désert est brûlant, mais tous ces dangers sont surtout subjectifs. Grâce à leur quatrième film avec les Aventuriers voyageurs, nos quatre globe-trotters nous prêtent leurs yeux, et nous font découvrir une Afrique somme toute accessible, accueillante, et bien sûr, pleine de surprises.

On est au début du mois d’août, les journées sont chaudes et ensoleillées, les nuits sont froides et étoilées, c’est le temps idéal pour réaliser un voyage qui restera à jamais gravé dans nos mémoires.

Nos premières aventures sud-africaines étant derrière nous, on est prêt à affronter la partie vertigineuse de notre voyage de six mois, c’est-à-dire huit semaines d’aventures à sinuer dans les plaines inondées du delta de l’Okavango, à la recherche d’animaux sauvages, à marcher sur les falaises bordant les chutes Victoria, et à rouler sur des routes qui serpentent entre dunes, montagnes et océan.

Les safaris au Botswana

Après avoir traversé le Botswana du sud au nord en trois jours, le voyage débute véritablement à Maun, porte d’entrée du delta de l’Okavango. À partir d’ici, on se laisse guider par les professionnels qui nous feront découvrir les réserves naturelles préservées du nord du pays.

Contrairement à d’autres destinations africaines, où les parcs peuvent être bondés, ici, seuls quelques véhicules sont autorisés dans les réserves, garantissant une expérience plus intime et immersive avec la faune. De plus, les camps ne sont aucunement protégés par des clôtures, ce qui rend nos nuits sous la tente quelque peu agitées. Entre le rugissement lointain des lions, le cri d’une hyène effrayée, ou le bruissement des feuilles sous les pas furtifs d’un éléphant, la vie dans les camps éveille tous nos sens.

Après Moremi, Khwai et Savuti, les safaris culminent dans le parc national de Chobe, véritable sanctuaire des éléphants, où on peut les observer par centaines qui, traversant la brousse, se précipitent dans le fleuve pour s’abreuver et y faire quelques ablutions.

Les chutes Victoria

Avant de quitter le Botswana, nous faisons au petit détour au Zimbabwe afin de visiter les fameuses chutes Victoria. Quel spectacle ! Un grondement sourd emplit l’air, annonçant la puissance du Zambèze qui se précipite dans l’abîme, soulevant un nuage de brume visible à des kilomètres. Nous restons hypnotisés par la force brute de cette merveille naturelle que l’on peut observer depuis de nombreux points de vue.

La Namibie

Après avoir traversé le désert du Kalahari, la Namibie se laisse découvrir au rythme des pistes infinies. Notre 4×4 chargé de vivres, de réserves d’eau, et sur le toit, de nos tentes prêtes à se déployer sous les étoiles, on navigue entre montagnes et plaines arides, d’un lieu mémorable à un autre.

Parmi ceux-ci, les dunes rougeoyantes de Sossusvlei qui côtoient le silence de Deadvlei et de ses arbres fossilisés figés dans le temps, ou encore le village fantôme de Kolmanskop submergé par le désert, dont les maisons sont envahies par le sable.

Dans tous les cas, comme aussi au Fish River Canyon, chez les Himbas, ou dans le parc national d’Etosha, on a l’impression de côtoyer des bouts d’éternité.

Alors, vous montez avec nous ? L’horaire des embarquements se situe sur cette page : https://lesaventuriersvoyageurs.com/portfolio/botswana-namibie/

Sylvain Guilmain

Réalisateur pour Les Aventuriers voyageurs