De belles réalisations dans les CHSLD de Chaudière-Appalaches

Le CISSS de Chaudière-Appalaches profite du Mois de la reconnaissance pour souligner le travail extraordinaire fait au quotidien par son personnel, les comités de résidents, les bénévoles, les partenaires ainsi que les proches aidants. C’est grâce à leur dévouement et à leur implication que les résidents ont la chance de vivre des moments inoubliables empreints d’émotion.

En effet, les résidents des CHSLD de Chaudière-Appalaches ne s’ennuient pas avec les différents projets mis sur pied pour les divertir, les faire sourire et les faire rêver le temps d’une journée. Tout cela est réalisé par les employés et les partenaires des CHSLD qui mettent de l’humanisme et de la bienveillance dans leurs actions quotidiennes.

« C’est dans un but de souligner ce travail exceptionnel, mais aussi de faire rayonner ces actions que l’équipe milieu de vie a eu l’idée de lancer une plateforme des bons coups. Il était grand temps d’exposer les belles réussites de nos CHSLD rendues possibles grâce à des humains de cœur », mentionne Mme Stéphanie Simoneau, directrice de l’hébergement du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées.

Par exemple à Saint-Jean-Port-Joli, dix résidents et dix proches (soit membres de famille ou bénévoles) ont accepté de participer à un projet de recherche en répondant à certains questionnaires, dont un appelé « Journal de bord : engagement et plaisir du résident » après chaque communication vidéo ou téléphonique réalisée. Ainsi, ils s’engageaient à maintenir la communication de façon régulière pendant toute la durée de la recherche.