De belles récoltes dans les Jardins collectifs éducatifs de L’Islet-Sud

La saison estivale a été particulièrement fructueuse pour les Jardins collectifs éducatifs de L’Islet-Sud, où apprentissage, entraide et abondance se sont entremêlés tout l’été.

En effet, plus d’une centaine de personnes ont participé à l’une ou l’autre des dix rencontres d’entretien et de récolte, ou encore aux 18 animations littéraires qui ont ponctué la saison. Ces activités, rendues possibles grâce au soutien financier de la Fondation Richelieu Montmagny, ont permis de semer bien plus que des légumes puisqu’elles ont cultivé la lecture, la solidarité et la fierté locale.

À travers les activités de jardinage et de littératie, les participants de tous âges ont pu développer des compétences sociales, renforcer leur estime de soi, briser l’isolement, et tisser un sentiment d’appartenance communautaire.

Des récoltes partagées et généreuses

Les récoltes se sont avérées aussi abondantes que bien partagées. Patates, kale, potirons, oignons, courgettes, carottes et autres légumes ont été distribués non seulement aux jardiniers bénévoles, mais également à 33 familles ou personnes seules. La dernière récolte de tomates à elle seule pesait 65 livres !

Les Jardins ont aussi contribué à la santé des jeunes, car leurs légumes ont servi à concocter deux collations maison pour les 200 élèves de l’école primaire de Saint-Pamphile ; une belle façon de boucler la boucle entre la terre et la table.

Une initiative enracinée dans la communauté

Les Jardins collectifs éducatifs sont une initiative issue du plan d’action de L’ÉcoRéussite de L’Islet-Sud, qui favorise l’engagement des enfants dans leur milieu. Le projet repose sur un solide partenariat entre Alpaga de Saint-Pamphile et L’ABC des Hauts Plateaux, deux organismes qui ont littéralement mis les mains dans la terre pour faire germer cette belle réussite locale.