Le Pavage Jirico fait la loi dans la rivalité de la 132

Le Pavage Jirico a offert tout un spectacle le vendredi soir 7 novembre au Centre Rousseau en dominant le Décor Mercier de Montmagny par la marque de 5 à 1, dans un duel hautement attendu entre les deux formations voisines de la route 132.

Guidé par une brillante performance de Zacharie Dumas, auteur d’un but et de deux passes, le Jirico n’a jamais laissé planer le doute sur l’issue du match. Dès la première période, Édouard Ouellet (1:55) et Dumas (12:17) ont donné le ton, propulsant les locaux en avant 2-0. En deuxième, Julien Hubert a accentué l’avance à 3-0 avant que Nicolas Lamarre, en avantage numérique, ne creuse l’écart à 4-0, aidé de Dumas et Louis-Charles Hallé.

Émile Lambert a ajouté le cinquième but des siens en troisième période, tandis que Vincent Ouellet-Beaudry a privé le gardien Félix-Antoine Leblond d’un blanchissage à la toute dernière seconde du match. Solide devant la cage, Leblond a repoussé 36 des 37 tirs dirigés vers lui, récoltant ainsi une victoire convaincante face à Antoine Leblond, qui a fait face à autant de lancers du côté de Montmagny.

Classement resserré dans la LHCS

Au terme de cette septième semaine d’activités dans la Ligue de hockey Côte-Sud, la lutte au sommet se resserre. Le Familiprix de Saint-Joseph, jusque-là invaincu, a subi deux revers consécutifs, permettant à Saint-Jean-Port-Joli de se rapprocher à un seul point du premier rang général.

Saint-Joseph domine toujours la section Ouest avec 11 points en sept parties, tandis que Saint-Jean-Port-Joli trône au sommet de la section Est avec 10 points. Saint-Damien suit avec 8 points, devant Montmagny (4) et Saint-Charles (2).

Prochains affrontements

La prochaine fin de semaine sera chargée avec cinq matchs au calendrier. Le vendredi 14 novembre, Saint-Joseph sera en visite à Montmagny à 20 h 30, alors que Saint-Jean-Port-Joli se déplacera à Saint-Prosper à la même heure. Les amateurs pourront aussi suivre Lotbinière contre Sainte-Marie (20 h 45) et Saint-Damien face à Saint-Charles (21 h). Enfin, le samedi 15 novembre, Saint-Prosper visitera Saint-Damien à 19 h 30.