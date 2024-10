De la grande visite pour les producteurs du Kamouraska

Des producteurs du Kamouraska ont reçu de la belle visite récemment. En marge de la Compétition du meilleur apprenti cuisinier du Québec, qui se tenait au Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup, les chefs juges, les jeunes talents et leurs accompagnateurs ont quitté leurs fourneaux pour aller à la rencontre des artisans régionaux. Pour plusieurs, c’était l’occasion de plonger dans la richesse du terroir bas-laurentien, et d’apprécier tout ce qui fait la renommée de la région.

« L’accueil des producteurs a été tout simplement extraordinaire », raconte Gaétan Tessier, chef à la retraite et coordonnateur de l’événement, venu de l’Outaouais. « Ils n’ont pas seulement partagé leurs produits, mais ont aussi pris le temps de montrer leurs installations et de parler de leur métier. Leur générosité a été marquante. »

La Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec tient cette compétition depuis 1980. Le but est de mettre en valeur la relève culinaire, et de permettre aux jeunes talents de se démarquer. C’était la première fois qu’elle sortait des grands centres. « À Montréal, on aurait juste cuisiné. Ici, nous avons pris le temps de rencontrer des gens passionnés, et ça a fait toute la différence », souligne M. Tessier.

Découvertes chez les producteurs locaux

La tournée a débuté chez Amouraska, à Saint-Alexandre, où les jeunes chefs ont découvert des vins et des liqueurs de petits fruits. « Le chef du Château Frontenac, Frédéric Cyr, est reparti avec des idées pour intégrer ces saveurs uniques à ses menus », mentionne Gaétan Tessier, ajoutant qu’après avoir goûté à la liqueur de cerises et au vin de cassis, les participants ont longuement discuté avec les producteurs, appréciant le travail derrière chaque bouteille.

Puis, à La Pocatière, à la Fromagerie le Mouton blanc, Pascal-André Bisson et Rachel White ont expliqué les méthodes de fabrication de leurs fromages au lait cru de brebis. Les chefs ont pu déguster la Tomme de Kamouraska Réserve et le Bleu de la Moutonnière, tout en échangeant sur les défis et les joies de la production fromagère en région.

La dernière étape a mené le groupe à Kamouraska pour rencontrer Simon Beaulieu, un des rares pêcheurs d’anguille encore actifs au Québec, propriétaire des Trésors du fleuve. Les jeunes chefs ont pu en apprendre davantage sur les techniques de fumage utilisées par Simon et ont goûté son anguille, un produit raffiné qui a inspiré plusieurs d’entre eux.

À quelques minutes de là, Patrice Fortier, de la Société des Plantes à Kamouraska, a fasciné le groupe avec ses variétés de légumes anciens et oubliés. « C’est un gardien du patrimoine végétal, quelqu’un qui se bat pour préserver des plantes rares que l’on ne trouve nulle part ailleurs », décrit M. Tessier. Les participants ont découvert des légumes comme le chervis et le navet noir long, deux variétés qui pourraient bien se retrouver bientôt dans des plats avant-gardistes.

Un repas pour conclure en beauté

La journée s’est conclue par un repas au restaurant Côté Est de Kamouraska, où Perle Morency et Kim Côté ont préparé un festin mettant en valeur les produits locaux. « Nous avons mangé ensemble, discuté, et partagé bien plus que de la nourriture. Nous avons créé des liens qui resteront bien après la compétition », conclut M. Tessier, selon qui cette visite, bien plus qu’un simple prélude à la compétition, a permis aux jeunes talents et aux chefs de mieux comprendre la profondeur du terroir du Kamouraska.

« Cette proximité, impossible à recréer dans un environnement urbain, est ce qui fait toute la différence de tenir un tel événement en région. »