De l’aide financière pour les médias communautaires de la région

« C’est une bouffée d’air frais, c’est sûr. Après notre déménagement dans l’ancien hôtel de ville de Saint-Pascal, on était à la croisée des chemins à savoir si on embauchait une ressource de plus à temps plein afin de poursuivre sur notre lancée. On a décidé aveuglément qu’on se lançait, avant même que ce montant supplémentaire nous soit confirmé. Disons que ça nous permet d’être en paix avec notre décision », a-t-elle confié.