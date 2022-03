De l’argent toujours disponible pour aider au développement des services de proximité

La MRC de L’Islet souhaite rappeler que plus de 60 000 $ sont toujours à la disposition des entreprises se qualifiant aux critères du Fonds de développement des services de proximité. Ce soutien financier vise à favoriser des milieux de vie attractifs et dynamiques pour les citoyennes et citoyens de Région L’Islet.

Par services de proximité, on entend les services d’utilisation courante tels que les épiceries, les dépanneurs, les services de garderie, les services liés au soutien éducatif, etc. Les établissements qui se qualifient pourront bénéficier d’une aide considérable leur permettant ainsi de préserver et bonifier leur offre de biens et services et/ou de rendre plus accessible leur offre alimentaire de base auprès de la population du territoire.

L’aide accordée pour chacun des projets pourra atteindre un montant maximal de 25 000 $, non remboursable. Les entreprises issues du secteur privé, de l’économie sociale, du milieu municipal, les coopératives et les organismes à but non lucratif sont tous invités à soumettre leur demande. La réception des projets se fera en continu, jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe. Ces derniers doivent se réaliser avant le 31 décembre 2022.

Pour plus d’informations, visitez le site Web de la MRC de L’Islet et rendez-vous dans la section Fonds.

Cette enveloppe provient d’une entente régionale avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et les neuf MRC de la Chaudière-Appalaches.