Qualité de l’air dans les écoles : Le centre de services scolaire de la Côte-du-Sud attend un bilan plus complet

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud a reçu la semaine dernière les moyennes des résultats des premières lectures des lecteurs de CO2 installés dans les classes de ses établissements, dont celles de la région de L’Islet.

Toutefois, les données ne tiennent compte que d’environ 80 % des classes puisque 20 % des lecteurs étaient toujours en installation au début de cette semaine. Maintenant que l’ensemble des lecteurs est en fonction, le centre de services scolaire souhaite analyser les données qui seront recueillies dans les semaines suivant le retour de la Relâche afin de brosser un portrait plus précis des résultats et de donner des orientations concrètes à prendre dans les classes.

Un bilan plus complet et plus fiable sera donc communiqué dans les prochaines semaines. Pour le moment, les résultats semblent indiqués que les classes de la Côte-du-Sud se tiennent dans la moyenne des résultats provinciaux. De plus, des échangeurs d’air ont déjà été installés dans les classes qui s’étaient révélées être les plus problématiques dès les premières mesures prises à l’automne dernier.

Le directeur par intérim du Service des ressources matérielles, M. Juan Mercier-Bélanger, se veut très rassurant à l’égard des résultats obtenus et à venir et souligne que Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) recommande une moyenne d’exposition inférieure de 5 000 ppm pour une journée de travail de 8 heures, ce qui est très loin des taux mesurés dans nos classes.

Source : CSS Côte-du-Sud