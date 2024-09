De l’humour pour le premier Show d’la rentrée 2024

La Ville de La Pocatière convie la clientèle étudiante et la population du milieu pocatois au premier Show d’la rentrée.

Ce spectacle aura lieu le jeudi 19 septembre prochain à 20 h au Centre Bombardier de La Pocatière, et mettra en vedette l’humoriste à la chevelure de feu Mélanie Couture.

Humoriste, autrice et romancière, Mélanie Couture est la pro du stand-up assumé et décomplexé. Avec son bagage en sexologie, elle aborde n’importe quel sujet avec une main de fer dans un gant de velours. En plus d’être une habituée du Festival Juste pour rire et de ComediHA, elle coanime le podcast Les Fallopes, avec l’humoriste Preach.

Le spectacle est offert gratuitement afin, d’une part, de souhaiter la bienvenue aux étudiants qui ont choisi le milieu pocatois pour poursuivre leurs études postsecondaires, et également pour développer une complicité avec la population locale.

Les étudiants du Cégep et de l’ITAQ peuvent se procurer des billets en communiquant avec le responsable de la vie étudiante de leur institution. Les citoyens de La Pocatière sont pour leur part invités à consulter la page Facebook et le kiosque de la Ville de La Pocatière lors de l’activité de la Fête de la famille qui aura lieu le 14 septembre prochain.

Source : Ville de La Pocatière