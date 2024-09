Réseau d’attraits mycologiques dans le Haut-Pays : Quand les champignons se font œuvres d’art

Depuis maintenant 14 ans, la mycologie prend sa place comme produit d’appel au Kamouraska, et le Haut-Pays entend bien être aux premières loges pour accueillir les amateurs de champignons de belle façon. On a profité de septembre, Mois du champignon, pour présenter le nouveau réseau d’attraits mycologiques qui se déploie dans six municipalités du Parc régional du Haut-Pays.

Le projet a fait appel à plusieurs artistes et artisans de la région pour créer des œuvres sur le thème du champignon. Sculptures, panneaux d’interprétation, et même un croque-livre viennent s’ajouter aux nombreux produits, expériences et menus mycologiques offerts durant ce mois thématique.

Anita Ouellet-Castonguay, mairesse de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et préfète suppléante à la MRC de Kamouraska, a souligné combien les municipalités du Haut-Pays se sont approprié le projet : « Les municipalités participantes ont travaillé activement au choix des artistes et à la mise en œuvre du projet. Je salue leur engagement pour développer le mycotourisme dans le Haut-Pays du Kamouraska. »

Partager la passion

Bernard Hamel, dont l’atelier est situé à Saint-Roch-des-Aulnaies, enseigne la sculpture depuis une vingtaine d’années à la Maison des métiers d’art de Québec. Il a réalisé Cantharellus — chanterelle en latin —, l’œuvre proposée aux visiteurs dans le parc Garneau de Saint-Gabriel-Lalemant.

« Dans ma pratique de sculpteur, je fais beaucoup de symposiums, explique l’artiste, parce qu’ils me permettent de partager le processus de création avec le public. C’est un peu ce que j’ai fait ici quand j’ai travaillé sur cette chanterelle réinterprétée. Des gens sont venus me voir travailler, et j’ai pu partager avec eux non seulement le concept de l’œuvre, mais aussi les techniques de réalisation et de finition. Quand on comprend mieux, on apprécie mieux. »

Chasse au trésor et prix à gagner

Six municipalités proposent une œuvre mycologique : à Saint-Onésime d’Ixworth, les sentiers ont été parsemés de panneaux d’interprétation et de sculptures de l’artiste Jean-Louis Vanier; à Saint-Gabriel-Lalemant, Cantharellus, du sculpteur Bernard Hamel orne le parc Garneau; à Saint-Bruno-de-Kamouraska, Monique Lagacé a créé une installation intitulée Le sentier des champignons; l’équipe municipale de Sainte-Hélène-de-Kamouraska a réalisé un croque-livre mycologique au parc Adélard-Lapointe; à Saint-Joseph, Au fil des racines, une œuvre de Charlène Dupasquier attend les visiteurs à la Halte de la louve; et à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, SB Ferronnerie d’art a créé une sculpture de champignon à la place Édouard-Castonguay.

Ajoutons que la municipalité de Mont-Carmel pourrait se joindre bientôt au réseau, « qui est absolument inclusif, et qui pourrait bien s’étendre dans l’ensemble du territoire un de ces jours », comme le souligne Pascale G. Malenfant, conseillère en développement mycologique et en innovation à la MRC de Kamouraska, qui appelle tous les citoyens à devenir des ambassadeurs du Kamouraska mycologique.

Les visiteurs sont ainsi invités à se prendre en photo devant les œuvres du réseau d’attraits mycologiques du Haut-Pays. En partageant leurs photos sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #moisduchampignon, ils seront admissibles au tirage au sort qui sera fait en octobre.

Le prix à gagner est un « forfait myco » d’une valeur de 500 $ incluant une excursion d’initiation à la mycologie avec l’entreprise La vie est MUSH, un souper gastronomique au restaurant Côté Est, ainsi qu’une nuitée à L’Ébranché. Des paniers de produits mycologiques seront aussi remis en prix.

On peut se familiariser avec le réseau des attraits mycologiques sur le site mycokamouraska.com, ou sur la page Facebook du Kamouraska mycologique.