De nombreux travaux sur les routes du Kamouraska cet été

Le gouvernement a annoncé des investissements de 469 M$ pour les deux prochaines années afin d’assurer le maintien et l’amélioration des infrastructures routières et aéroportuaires de la région du Bas-Saint-Laurent. Plusieurs tronçons du Kamouraska seront réparés.

« L’annonce d’aujourd’hui aura des retombées économiques importantes pour la région du Bas-Saint-Laurent. Nous avons besoin d’investissements pour maintenir et créer des emplois, tout en assurant une occupation du territoire adéquate en région. La réalisation de ces projets améliorera concrètement la qualité de vie en permettant des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces sur l’ensemble du réseau », a dit Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Chaudière-Appalaches.