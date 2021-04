L’Islet passe au « rouge foncé »

Le premier ministre François Legault fait passer tout Chaudière-Appalaches en « rouge foncé » avec des mesures d’urgence qui comprennent le couvre-feu dès 20h00 mercredi, la fermeture des écoles jeudi, ainsi que la fermeture des commerces non essentiels.

Une partie de Chaudière-Appalaches était déjà soumise à ces mesures, mais pas L’Islet. Le gouvernement a décidé mardi d’englober l’ensemble de la MRC de Chaudière-Appalaches. La pression est forte quant au nombre de cas dans l’ouest du territoire, mais aussi la situation s’envenime au niveau des hospitalisations.

Les mesures sont en vigueur au moins jusqu’au 25 avril, tout comme à Québec et dans l’Outaouais.

Pour consulter toutes les mesures spéciales : Mesures spéciales d’urgence (COVID-19) | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

Masque dehors

Par ailleurs, mentionnons que le masque à l’extérieur est désormais obligatoire lors d’une activité entre des gens de différentes résidences. Par exemple, deux personnes qui prennent une marche ensemble, mais qui ne sont pas de la même bulle familiale, doivent maintenant porter le masque. Les seules exceptions sont si les personnes sont assises à 2 m, par exemple dans un parc, ou si les participants à la marche ou à l’activité sont de la même adresse.

« On n’a pas d’études contrôlées, mais même à l’extérieur quand vous parlez ou vous toussez il y a des particules, à moins de deux mètres. Ça se base sur la virulence importante de la maladie également », a dit Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique.

Vaccination

Bonne nouvelle, à partir de demain mercredi, les travailleurs essentiels de 60 ans et moins et les malades chroniques de 60 ans et moins peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans tout le Québec.