De nouveaux aménagements extérieurs au Musée maritime

De nouveaux aménagements de près de 2 M$ seront réalisés dans la cour arrière du Musée maritime du Québec à L’Islet. Les travaux qui ont débuté il y a quelques jours devraient se terminer en juin juste avant la prochaine saison touristique.

Un texte de Félix Bouffard

Mardi midi, plusieurs représentants d’organisations qui ont participé financièrement au projet étaient réunis dans une salle du musée pour assister à l’annonce du début des travaux. « 85% du financement est atteint aujourd’hui. On vous annonce qu’avec la contribution du public nous devrions réussir à couvrir les coûts du projet », a déclaré la responsable de la campagne de financement et directrice en chef, relations externes et communications chez Fednav, Nicole Trépanier.

Le somme des travaux au début annoncée à 1,5 M$ est passée depuis à 1,75 M$. « À cause de la pandémie, les coûts des matériaux et ressources en construction ont vraiment explosé alors on a dû non seulement revoir les chiffres, mais aussi mettre de côté certains éléments devenus trop chers », explique la directrice du musée maritime, Marie-Claude Gamache.

Une trentaine de partenaires et donateurs ont contribué à atteindre 85% de l’objectif. Une campagne de financement ouverte à tous est organisée pour recevoir les dons du public et d’autres entreprises de la région. Parmi les grands donateurs, Desjardins est l’entreprise qui a fait le plus gros don avec 100 000 $.

Selon la directrice, les aménagements extérieurs n’ont pas été touchés depuis 1994. « C’est depuis 2015 qu’on réfléchit à remettre en valeur les pièces exposées à l’extérieur. On veut en faire profiter la collectivité, mais aussi les touristes ».

Les nouvelles installations comprendront de nouveaux panneaux d’interprétation, d’autres artéfacts du patrimoine maritime du Québec et des activités et jeux pour la famille.

Il n’y aura pas de nouveau bateau ajouté à l’exposition extérieure permanente. Toujours d’après Mme Gamache, « c’est très rare de voir une institution muséale comme la nôtre ouvrir au public deux anciens navires. C’est beaucoup de rénovations et d’entretien ». L’organisation du musée maritime voit davantage comme prochain projet celui de restaurer plus en profondeur ses trois bateaux déjà exposés.