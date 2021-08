Le chef des conservateurs du Canada Erin O’Toole a présenté son Contrat avec les Québécois et les Québécoises

Le Contrat avec les Québécois et les Québécoises annoncé à Québec par l’honorable Erin O’Toole, chef des conservateurs du Canada, a pour objectif de relancer l’économie, de développer les régions et de défendre les intérêts de la nation québécoise. Dans les 100 premiers jours d’un gouvernement conservateur, plusieurs actions seront mises en place pour donner au Québec les pouvoirs d’une nation.

« Après six ans de gouvernement centralisateur et brouillon de Justin Trudeau, le Québec a besoin de changement. On va travailler ensemble pour le remplacer. Les Québécois et les Québécoises méritent un gouvernement fédéral qui les écoute, et qui les respecte. C’est plus qu’une promesse, c’est un contrat. Je m’engage également auprès de mes électeurs de mener à bien ces engagements si les Canadiens et les Canadiennes confient aux conservateurs la gestion de l’État fédéral », a mentionné le candidat dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux.

« Les conservateurs vont relancer l’économie, contribuer au développement de nos régions, respecter la nation québécoise et protéger la langue française. Nous allons aussi nous assurer que les nationalistes québécois sont bien représentés à la table des décisions à Ottawa, en plus d’être un gouvernement qui va toujours respecter les droits humains incluant le droit des femmes de choisir pour elles-mêmes », a mentionné Erin O’Toole.

Durant les 100 premiers jours d’un gouvernement conservateur, Erin O’Toole et son équipe conservatrice vont mettre en œuvre le Contrat avec les Québécois et les Québécoises, notamment :

Augmenter les pouvoirs du Québec en matière d’immigration;

S’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre;

Préserver l’histoire et le patrimoine bâti du Québec;

Travailler avec le Québec pour appliquer la Loi 101 aux entreprises à charte fédérale;

Respecter le droit du Québec de passer ses propres lois pour protéger sa langue et sa culture;

Négocier l’établissement d’un rapport d’impôt unique et maintenir les emplois fédéraux à Jonquière et à Shawinigan;

Garantir des transferts en santé prévisibles, stables et sans condition;

Assurer l’intégrité et lutter contre la corruption libérale;

Ne pas augmenter les taxes et les impôts;

Instaurer un fédéralisme de partenariat.

Source : Bernard Généreux, candidat conservateur