De nouveaux partenaires dévoilés pour le Gala Reconnaissance 2024

Après Desjardins Entreprises, Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, et Extra Formation, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) et ses partenaires Champagne annoncent que la MRC de Kamouraska et la MRC de L’Islet présenteront conjointement la catégorie Relève, lors du Gala Reconnaissance 2024.

Ce partenariat d’importance se voit attribuer la mention de Partenaire Magnum en référence au concept vinicole de l’événement qui aura lieu le samedi 27 janvier 2024 au Centre Bombardier de La Pocatière.

Exceptionnellement, ce seront deux prix qui seront remis dans cette catégorie; un pour une entreprise de la relève dans la MRC de Kamouraska et un autre pour une entreprise de la relève dans la MRC de L’Islet. La catégorie Relève s’adresse aux entreprises qui ont réussi leur processus de relève pour assurer la pérennité de leur entreprise, que la relève soit apparentée ou non, ou qui ont commencé un processus d’implication progressive de jeunes entrepreneurs ou intrapreneurs dans l’actionnariat de l’entreprise dans un objectif de transfert de l’entreprise.

« La MRC de Kamouraska est heureuse de remettre ce prix à une entreprise de sa région qui se démarque. La relève est un enjeu important dans les entreprises du territoire. Soutenir les entrepreneurs dans ce processus est cohérent avec nos fonds d’investissement. L’équipe de professionnels du service de développement territorial de la MRC leur assure aussi un excellent accompagnement », mentionne le préfet élu de la MRC, Sylvain Roy.

« La relève entrepreneuriale est un élément clé du développement économique d’un territoire. Ces jeunes projets d’affaires ou reprises d’entreprises ont également un impact concret sur la vitalité de nos collectivités et l’attractivité de notre région. C’est pourquoi la MRC de L’Islet est fière de soutenir et souligner les succès de sa relève dans le cadre d’initiatives comme le Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet », enchaîne Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet.

« De voir les deux MRC que nous représentons fièrement réunies sur scène pour la présentation d’une catégorie est un moment important, symbolique et qui solidifie notre collaboration. Il met en lumière le soutien de nos deux MRC envers la CCKL. Le message qui est lancé est qu’il est important de travailler ensemble pour le bien du développement économique et pour faire avancer les dossiers qui touchent notre belle grande région », ajoute Gabriel Hudon, président de la CCKL.

Ajoutée l’an passé à son événement signature qu’est la dégustation vins & fromages, cette année, la portion de la remise des Prix Reconnaissance, maintenant appelée Gala Reconnaissance, a pour objectif de récompenser cinq entreprises et organismes membres de la CCKL et une personnalité de l’année de différents secteurs. Pour sa part, l’événement qu’est la dégustation vins et fromages, bien connu dans la région, fête ses 25 ans d’existence.

Cette année, les catégories sont : Développement durable, Croissance en affaires, Nouvelles pratiques RH, Innovation, Relève et Personnalité d’affaires de l’année. Encore cette année, la CCKL demandera à ses membres et au grand public de lui proposer des entreprises par le biais d’un formulaire de dépôt de candidature et la sélection se fera à partir de ces propositions par un jury expérimenté. La CCKL trouve tout à fait pertinent que les entreprises et gens d’affaires soient mis en nomination par leurs pairs.

Il est à noter que, dans le but de donner plus de temps aux entreprises pour déposer leur candidature, la date limite a été repoussée au dimanche 21 janvier 2024 à 23 h 59. Toutes les informations nécessaires pour réserver des places, une table complète, ou pour déposer une candidature sont disponibles sur le site cckl.org. L’édition 2024 sera encore plus flamboyante que l’an passé et d’autres précieux partenaires de l’événement seront dévoilés au cours des prochains jours.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet